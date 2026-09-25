Düzce'de Kızılelma gönüllülerine müdahale kapasitesi için malzeme desteği

Teslim töreni:

Valilik himayelerinde, AFAD İl Müdürlüğü ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kızılelma Kritik Müdahale Kapasite Projesi" kapsamında Kızılelma Arama ve Kurtarma Derneğine çeşitli malzeme desteği sağlandı. Desteğin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Katılımcılar ve teşekkürler:

Vali Mehmet Makas, afetlere müdahale çalışmalarında gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapan dernek üyelerine teşekkür etti. Makas, arama ve kurtarma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan gönüllülerin yanı sıra eğitim çalışmalarını yürüten AFAD görevlilerine de teşekkürlerini iletti.

Projenin önemi ve beklentiler:

Yetkililer, projenin amacı olarak yerel müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini gösterdi. Sağlanan malzemelerin, derneğin sahadaki müdahale etkinliğini ve eğitim süreçlerini desteklemesi hedefleniyor; teslimat, kurumlar arasındaki iş birliğinin somut bir adımı olarak değerlendirildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, “KIZILELMA KRİTİK MÜDAHALE KAPASİTE PROJESİ” KAPSAMINDA KIZILELMA ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİNE SAĞLANAN MALZEME DESTEĞİNİN TESLİM TÖRENİNE KATILDI.