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Düzce'de kozmetik fabrikasında üretim hattını inceleyen Mehmet Makas, şirket yöneticileriyle görüştü

Düzce Valisi Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'ndeki kozmetik fabrikasında üretim hattını inceledi; kurucu Nadir Yorgun'dan üretim ve pazarlama bilgisi aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzce'de kozmetik fabrikasında üretim hattını inceleyen Mehmet Makas, şirket yöneticileriyle görüştü

Düzce valisi Mehmet Makas'ın fabrika ziyareti:

Vali Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde faaliyet gösteren bir kozmetik fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Tesisteki üretim hattını adım adım takip eden Vali Makas, firmanın işleyişi hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

İncelemenin içeriği:

Ziyarette, fabrikanın üretim hattı, üretim süreçleri ve üretim kapasitesine ilişkin genel bilgiler firmayı temsil eden yetkililer tarafından aktarıldı. Fabrikanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Yorgun ile bir araya gelen Vali Makas, üretimin her aşamayı hakkında bilgi edinirken yönetimle karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Yerel üretim ve pazar ağı:

Firma yetkilileri, ürünlerini yurt içi ve yurt dışı farklı bölgelere ulaştırdıklarını aktarırken; ziyaret boyunca hem çalışanlara hem de yönetime yönelik temennilerde bulunan Vali Makas, çalışmaların devamını diledi. Ziyaret, yerel üretimin sahada görülmesi ve işletme-yönetim iletişiminin güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.

Vali Makas ziyaretin sonunda şirket yönetimine ve çalışanlara başarı dileklerini iletti ve üretim tesisindeki incelemelerle ilgili notlar aldı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KOZMETİK FABRİKASINI ZİYARET...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KOZMETİK FABRİKASINI ZİYARET EDEREK ÜRETİM HATTINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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