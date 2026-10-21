Düzce’de mezarlıkların düzen ve temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı

Düzce Belediyesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Düzce Belediyesi kent genelindeki mezarlıklarda yürüttüğü bakım ve genel temizlik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Belediye yetkilileri, çalışmanın temel amacının mezarlık alanlarını daha düzenli, temiz ve bakımlı hale getirmek olduğunu belirtti.

Çalışmaların kapsamı:

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar; yabani ot temizliği, kırılmış mezar başlarının düzeltilmesi, yürüyüş yollarının süpürülmesi ve genel çevre düzenlemesini kapsıyor. Yapılan açıklamada, ekiplerin sahada düzenli aralıklarla görev yapmaya devam ettiği ve alanların korunmasına önem verildiği vurgulandı.

Toplumsal saygı ve anma:

Belediye paylaşımında ayrıca hayatını kaybeden vatandaşlara saygı ve rahmet mesajı da yer aldı. Açıklamada, "Mezarlıklarımızda bakım ve genel temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mezarlıklarımızı daha temiz, düzenli ve bakımlı hale getiriyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz" mesajı paylaşıldı.

Yetkililer, vatandaşlardan mezarlıkların korunmasına yönelik duyarlılık göstermelerini ve temizliğe katkı sağlayacak davranışlarda bulunmalarını talep etti. Belediye, planlı ve sürekli yürütülen çalışmalarla mezarlıkların ziyaretçiler için daha düzenli ve saygı duyulan alanlar olması hedefini sürdüreceklerini açıkladı.

DÜZCE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAKIM VE GENEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA MEZARLIKLARIN DAHA TEMİZ, DÜZENLİ VE BAKIMLI HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.