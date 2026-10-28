Düzce'de motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girerek yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre, çarpışma karşı yönlerden gelme anında gerçekleşti. Çarpmanın şiddeti nedeniyle motosiklet sürücüsünün aracın ön camından içeri girdiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesi alınırken, kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralanan sürücü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

DÜZCE'DE MEYDANA GELEN KAZAFA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖN CAMDAN OTOMOBİLİN İÇİNE GİREREK YARALANDI.