düzce'de özel eğitim ve rehberlik süreçleri masaya yatırıldı

Düzce merkezli bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından düzenlenen toplantıda özel eğitim ve rehberlik süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Namık Kemal İlkokulunda gerçekleştirilen programda, il genelinde görev yapan müdür yardımcıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan ana başlıklar:

Görüşmelerde öncelikle okul ve kurumlarda karşılaşılabilecek durumlara yönelik krize müdahale ve vaka yönlendirme süreçleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, olaylara hızlı ve koordineli yanıt verme, gerekli yönlendirmeleri yapma ve destek ağlarına erişim konularında uygulamalı bilgiler verildi. Bu bölüm, sahadaki uygulamaların standartlaştırılması ve müdür yardımcılarının rolünün netleştirilmesini hedefledi.

BEP uygulamaları ve iş birliği vurgusu:

Toplantının bir diğer önemli gündemi ise öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) oluşturma ve uygulama süreçleriydi. Katılımcılar BEP hazırlama adımları, izleme ve değerlendirme yöntemleri ile okul-içi paydaşların sorumluluklarını değerlendirdi. Programda ayrıca Düzce’de özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantı, uygulamaların daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişi ile sona erdi; katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve il genelinde yapılacak planlamalar için mutabakat sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, süreçlerin izlenmesi ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflerinin takip edileceğini belirtti.

DÜZCE’DE OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN TOPLANTIDA ÖZEL EĞİTİM, REHBERLİK, KRİZE MÜDAHALE VE BEP SÜREÇLERİ ELE ALINDI.