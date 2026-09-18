Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

düzce'de özel eğitim ve rehberlik süreçleri masaya yatırıldı

Düzce'de müdür yardımcılarına yönelik toplantıda krize müdahale, vaka yönlendirme ve BEP uygulamaları ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

düzce'de özel eğitim ve rehberlik süreçleri masaya yatırıldı

Düzce merkezli bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından düzenlenen toplantıda özel eğitim ve rehberlik süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Namık Kemal İlkokulunda gerçekleştirilen programda, il genelinde görev yapan müdür yardımcıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan ana başlıklar:

Görüşmelerde öncelikle okul ve kurumlarda karşılaşılabilecek durumlara yönelik krize müdahale ve vaka yönlendirme süreçleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, olaylara hızlı ve koordineli yanıt verme, gerekli yönlendirmeleri yapma ve destek ağlarına erişim konularında uygulamalı bilgiler verildi. Bu bölüm, sahadaki uygulamaların standartlaştırılması ve müdür yardımcılarının rolünün netleştirilmesini hedefledi.

BEP uygulamaları ve iş birliği vurgusu:

Toplantının bir diğer önemli gündemi ise öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) oluşturma ve uygulama süreçleriydi. Katılımcılar BEP hazırlama adımları, izleme ve değerlendirme yöntemleri ile okul-içi paydaşların sorumluluklarını değerlendirdi. Programda ayrıca Düzce’de özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantı, uygulamaların daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişi ile sona erdi; katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve il genelinde yapılacak planlamalar için mutabakat sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, süreçlerin izlenmesi ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflerinin takip edileceğini belirtti.

DÜZCE’DE OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN TOPLANTIDA ÖZEL EĞİTİM, REHBERLİK, KRİZE MÜDAHALE...

DÜZCE’DE OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN TOPLANTIDA ÖZEL EĞİTİM, REHBERLİK, KRİZE MÜDAHALE VE BEP SÜREÇLERİ ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıyıköy'de doğrudan demokrasi merkezi olarak planlanan teşkilat binası açıldı
images

Bakan Tekin: TIMSS sonuçları fiziki yatırımların eğitim niteliğine yansımasıdır
images

gerzele’de modernleşme: hakkı dereköylü caddesi ulaşımı güvenli hale getirildi
images

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret talepleri ikinci atamada ilan edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü