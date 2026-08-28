Düzce'de sabah yağmuru günlük ritmi yavaşlattı

Düzce'de sabah yağışının etkileri:

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kent genelinde günlük yaşam ve trafik düzeninde hissedilir yavaşlamaya yol açtı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, özellikle yol yüzeylerinin ıslanmasına ve bazı noktalarda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Sürücüler ve trafik akışı:

Sabah saatleriyle birlikte yola çıkan sürücüler, yağış nedeniyle hızlarını düşürerek trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Islak zeminde oluşabilecek kayma riskine karşı araçların takip mesafelerini artırdığı görüldü. Kent merkezinde ve yoğun kavşaklarda trafik akışı zaman zaman yavaşlarken, sürücüler özellikle dönüş ve dur-kalk noktalarında daha dikkatli davranmayı tercih etti.

Günlük yaşam ve alınan önlemler:

İş ve günlük ihtiyaçlar için dışarı çıkan vatandaşlar, beklenen yağmurla karşılaştı ve dış mekan hareketlerinde temkinli bir tutum sergilendi. Yağmurun etkili olduğu saatlerde birçok kişi dışarı çıkışını erteledi veya ulaşım planlarında değişikliğe gitti. Yetkililer tarafından yapılan uyarıların etkisiyle, özellikle kavşaklar ve yoğun güzergâhlarda sürücülerin tedbir aldığı gözlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve kuvvetli olan yağış, Düzce'de güne yağmurlu bir başlangıç yapılmasına neden oldu; kentteki trafik ve günlük rutin üzerinde geçici, fakat belirgin hissedilen bir etki bıraktı.

DÜZCE’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ YAĞIŞ, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE TRAFİĞİ ETKİLEDİ. YAĞMUR NEDENİYLE SÜRÜCÜLER YOLLARDA KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİ.