Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Düzce'de sabah yağmuru günlük ritmi yavaşlattı

Düzce’de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur kısa sürede etkisini artırdı; ıslak yollar ve azalan görüş, trafikte kontrollü sürüşü zorunlu kıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de sabah yağmuru günlük ritmi yavaşlattı

Düzce'de sabah yağışının etkileri:

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kent genelinde günlük yaşam ve trafik düzeninde hissedilir yavaşlamaya yol açtı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, özellikle yol yüzeylerinin ıslanmasına ve bazı noktalarda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Sürücüler ve trafik akışı:

Sabah saatleriyle birlikte yola çıkan sürücüler, yağış nedeniyle hızlarını düşürerek trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Islak zeminde oluşabilecek kayma riskine karşı araçların takip mesafelerini artırdığı görüldü. Kent merkezinde ve yoğun kavşaklarda trafik akışı zaman zaman yavaşlarken, sürücüler özellikle dönüş ve dur-kalk noktalarında daha dikkatli davranmayı tercih etti.

Günlük yaşam ve alınan önlemler:

İş ve günlük ihtiyaçlar için dışarı çıkan vatandaşlar, beklenen yağmurla karşılaştı ve dış mekan hareketlerinde temkinli bir tutum sergilendi. Yağmurun etkili olduğu saatlerde birçok kişi dışarı çıkışını erteledi veya ulaşım planlarında değişikliğe gitti. Yetkililer tarafından yapılan uyarıların etkisiyle, özellikle kavşaklar ve yoğun güzergâhlarda sürücülerin tedbir aldığı gözlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve kuvvetli olan yağış, Düzce'de güne yağmurlu bir başlangıç yapılmasına neden oldu; kentteki trafik ve günlük rutin üzerinde geçici, fakat belirgin hissedilen bir etki bıraktı.

DÜZCE’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ YAĞIŞ, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE...

DÜZCE’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ YAĞIŞ, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE TRAFİĞİ ETKİLEDİ. YAĞMUR NEDENİYLE SÜRÜCÜLER YOLLARDA KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üzümlü'nün kırsalında talepler masaya yatırıldı
images

Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte
images

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği
images

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber

Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası

Hatay kıyısında dinamitle avcılık: iki şüpheli suçüstü yakalandı

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı