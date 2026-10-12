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Düzce'de şimşeklerin aydınlattığı serinletici yağmur gecesi

Düzce'de bunaltıcı sıcakların ardından akşam çakan şimşekler ve sağanak yağmur, toprak kokusuyla birleşerek kente serinlik ve etkileyici bir atmosfer yarattı

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de şimşeklerin aydınlattığı serinletici yağmur gecesi

gök gürültüsü ve şimşeklerin akşam gösterisi:

Düzce'de bunaltıcı sıcakların ardından akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gökyüzünü aralıklarla aydınlatan şimşeklerle birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Özellikle akşam karanlığında çakan şimşekler, kent siluetini kısa süreliğine ışıklandırarak adeta doğal bir ışık gösterisi sundu.

Yağış öncesi ve sırasında kaydedilen görüntülerde art arda çakan yıldırım izleri, kent genelinde izleyenlerin ilgisini çekti. Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte hava hızla serinledi, nem ve sıcaklık dengesi değişti; sokaklar ve açık alanlar kısa sürede yağmurun etkisini hissetti.

vatandaşların gözlemleri ve tepkileri:

Vatandaşlar, uzun süredir hissedilen bunaltıcı sıcaklıkların ardından gelen yağışı memnuniyetle karşıladı. Görüş bildirenlerden Oğuz Acar, 'Şimşekli havalar var. Vallahi hasret kaldığımız havalar. Bunaltıcı sıcaklardan sonra gök gürültülü sağanak yağışı görmek bize biraz mutluluk verdi. Güzel bir toprak kokusuyla beraber Düzce’yi güzel bir koku sardı diyebiliriz. Evet, doğal görsel şöleni hepimiz izledik. Çok güzeldi, ışıl ışıldı. Tabii, arkasından gelen yağmur da bu güzelliği süsledi. Düzce’miz yine yağmurlar altında. Mutlu bir pazartesi akşamıyla' dedi.

Birçok kişi, yağmurun getirdiği toprak kokusunun sonbahar havasını andırdığını ve şehrin atmósferini değiştirdiğini belirtti. Kısa süreli ama etkili olan yağış, özellikle dışarıda çalışanlarda ve uzun süre güneşe maruz kalanlarda anlık rahatlama sağladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağışın şiddeti azaldı; ancak geride bıraktığı serinlik ve görsel anılar, Düzce sakinlerinin günlük rutininin dışında, kısa süreli de olsa keyifli bir hava deneyimi yaşamasına olanak tanıdı.

Düzce’yi aydınlatan görsel şölen

Düzce’yi aydınlatan görsel şölen

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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