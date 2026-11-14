Düzce'de sınav hazırlığı sahada: Özer MTSK uygulamalarını değerlendirdi

Özer'in incelemesi ve bilgi alışverişi:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Merkez Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) Sınav Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette, sınav merkezindeki uygulamalar hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi alan Özer, sınav süreçlerinin işleyişini takip etti ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Sınav organizasyonu ve uygulamalar:

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirme kapsamında sınav organizasyonunun aşamaları, görev dağılımı ve uygulama pratikleri hakkında bilgi verildi. Bu çerçevede merkezde yürütülen uygulamalar detaylı şekilde gözden geçirildi.

Değerlendirme ve takip:

Bilgilendirmenin ardından yapılan değerlendirmelerde merkezdeki çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret, sınav süreçlerinin yerinde incelenmesi ve uygulamaların gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, MERKEZ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ (MTSK) SINAV MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNARAK SINAV SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.