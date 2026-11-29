Düzce’de skunk operasyonunda üç kişi tutuklandı; biri üniversite öğrencisi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan müdahalede, şüphelilerin bulunduğu araçta detaylı arama yapıldı ve satışa hazır paketlenmiş skunk maddesi bulundu.

operasyon ve ele geçirilen miktar:

Aramada satışa hazır 60 parça halinde toplam 126 gram skunk ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin bulguları, olayın ticari amaçlı dağıtım iddiasını güçlendirdi; maddelerin paketlenmiş ve satışa hazır olduğu kaydedildi.

şüpheliler ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Muhammet T.M., Mert Ali K., Uğurcan A. ve Ensar A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında TCK 188 uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

İnceleme sonucunda mahkeme, Muhammet T.M., Mert Ali K. (21 yaşında, Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi) ve Uğurcan A. hakkında tutuklama kararı verdi; Ensar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, şüphelilerin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığını bildirdi.

Olay, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik denetimlerin sürdüğünü gösterirken, dosya savcılık ve mahkeme süreçleriyle takip ediliyor.

ELE GEÇİRİLENLER