Düzce'de şok denetimlerde 52 aranan yakalandı, 16 kişi tutuklandı

Düzce'de denetimler sürüyor:

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla 7-13 Eylül tarihlerinde 24 saat süreyle aralıksız şok denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda hem sokak kontrolleri hem de resmi sorgulama noktalarında yoğunluk sağlandı. Yetkililer, denetimlerin özellikle kentin güvenlik algısını yükseltmek ve suç oranlarını düşürmek için planlandığını bildirdi.

Sorgulama ve gözaltılar:

Ekiplerin çalışmasında toplam 15 bin 355 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, hakkında arama kaydı bulunan 52 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan işlem yapılan ve adli makamlara sevk edilen 16 kişi tutuklandı. Emniyet yetkilileri, gözaltı ve tutuklamaların denetimlerin doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat:

Denetimler sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 1 tabanca, 8 şarjör, 72 mermi, 5 av tüfeği, 23 kartuş, 5 kurusıkı tabanca ile 1 kesici ve delici alet yer aldı. Yetkililer, bu tür ele geçirmelerin kamu güvenliğine katkı sağladığını ve benzer operasyonların süreceğini belirtti.

DÜZCE'DE SON BİR HAFTADA 15 BİN 355 KİŞİ SORGULANIRKEN, ARAMASI BULUNAN 52 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, 16 KİŞİ DE TUTUKLANDI.