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Düzce'de sosyal projelere destek için yapılan ziyaret

Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Düzce'de Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi ile Kusursuz Kafe'yi ziyaret ederek projelere destek verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de sosyal projelere destek için yapılan ziyaret

ziyaretin ayrıntıları:

Lokman Ayva, Beyazay Derneği Genel Başkanı ve AK Parti 22. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Düzce'ye gelerek, Düzce Belediyesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi ve Kusursuz Kafeyi ziyaret eden Ayva, belediyenin hizmetlerini yakından gördü ve projelere desteğini iletti.

Belediye bünyesindeki bu projelerin kentte geniş bir karşılık bulduğu, farklı kesimlerden takdir topladığı vurgulandı. Ziyarette, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Türkseven Şirketler Grubu Onursal Başkanı Ömer Faruk Türkseven ve sinema-tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi de yer aldı.

merkezin kuruluş hikayesi:

Ziyarette Ertan Uçar ile bir araya gelen Ayva, merkezin büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti ve Uçar'a katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi sundu. Uçar, merkezin kuruluş sürecini şu sözlerle anlattı: "Biz kayınpederimden dolayı bu yola çıktık. Ailemizde böyle bir hasta var, ona bir şey yapamayacağız ama Düzce’de bu durumda olan kime nasıl dokunabiliriz diye düşündük. Antalya’da Mavi Ev’i gördük. Sonra Belediye Başkanımıza bunu anlattık o da destek verdi. Siz yapın biz içini dolduralım dedi. Düzce modeli inşa ettik. Ayşe Kılıç Hanım da baştan beri yanımızda, Faruk Özlü’nün desteği çok büyük oldu."

değerlendirmeler ve gelecek planları:

Ayşe Kılıç da Alzheimer hastalarının merkeze gösterdiği ilgiden söz ederek, merkezin kapsamını genişletmek üzere çalışmalar başlattıklarını; hastaların ve yakınlarının memnuniyetinin, taleplerin arttığını belirtti.

Lokman Ayva ise merkeze ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Burası Alzheimer’i durdurma değil de hayata tutunma merkezi gibi olmuş. Hayata tutunduruyorsunuz, yakınlarını da tutunduruyorsunuz. Onların hayat kalitesini yükseltiyorsunuz. Teşekkür ediyorum emek verenlere. Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye helal olsun diyorum. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir hizmet, muhteşem bir netice. Allah nazarlardan saklasın". Ayva'nın ziyareti, Düzce'deki sosyal projelere verilen desteğin ve bu çalışmaların toplum nezdindeki karşılığının bir başka göstergesi olarak kayda geçti.

DÜZCE’YE GELEN BEYAZAY DERNEĞİ GENEL BAŞKANI VE AK PARTİ 22. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ LOKMAN...

DÜZCE’YE GELEN BEYAZAY DERNEĞİ GENEL BAŞKANI VE AK PARTİ 22. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ LOKMAN AYVA, DÜZCE BELEDİYESİ’NİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDEN ERTAN UÇAR ALZHEİMER HASTALARI GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ VE KUSURSUZ KAFE’Yİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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