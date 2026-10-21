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Düzce’de sürücü kursu sınavları sahada değerlendirildi

Lütfi San ve Gülşen Özer başkanlığındaki heyet, Merkez, Çilimli ve Kaynaşlı'da yürütülen MTSK sınavlarını yerinde inceleyip uygulama süreçlerini değerlendirdi

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de sürücü kursu sınavları sahada değerlendirildi

sınav uygulamaları yerinde izlendi:

Düzce’de, Merkez, Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sahada takip edildi. Ziyaretlere, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Lütfi San, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Özel Öğretim Birimi Şube Müdürü katıldı.

koordinasyon ve uygulama süreçleri:

İncelemeler, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Özel Öğretim Birimi tarafından yürütülen sınav uygulamalarının işleyişini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Yetkililer, sınav salonlarında ve uygulama noktalarında gözlem yaparak süreçlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

bilgi alımı ve değerlendirme:

Yetkililer ziyaret kapsamında, sınav uygulamalarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı ve uygulama süreçlerine yönelik notlar tuttu. Yapılan değerlendirmelerde sınav güvenliği, organizasyon ve uygulama standartlarının takip edildiği bildirildi.

DÜZCE’NİN MERKEZ, ÇİLİMLİ VE KAYNAŞLI İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ...

DÜZCE’NİN MERKEZ, ÇİLİMLİ VE KAYNAŞLI İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ (MTSK) SINAVLARI, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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