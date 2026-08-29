Düzce'de TOGG ile asfalt testinde yatırım ve gelecek mesajı

Düzce'de sahada test ve değerlendirme

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile gerçekleştirdiği asfalt testinde hem yürütülen hizmetleri hem de kentin ekonomik ve turizm dinamiklerini değerlendirdi. Başkan Özlü, bizzat koordine ettiği altyapı ve üstyapı çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti ve yeni serilen yolları direksiyon başında test ederek hizmetlerin sonuçlarını yerinde gözlemlediğini vurguladı.

TOGG projesindeki rol ve gurur:

Özlü, TOGG’un proje modelinin hazırlanması sürecinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu hatırlatarak bu süreçteki katkılarına değindi. Başkan, "TOGG ile ilgili ilk proje modeli bizim zamanımızda oluştu. 5 babayiğidin oluşturulması ve ortak sözleşme imzalanması çalışmaları sırasında ben, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ydım" şeklinde konuştu. Özlü, kendi çalıştığı ürünün bugün yollarda olmasının kendisini manen mutlu ettiğini ve Düzce’de hizmetleri anlatırken bu teknolojiyi kullanmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Düzce'nin sınıflandırmadaki yükselişi ve somut göstergeler:

Başkan Özlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın illerin gelişmişlik ve belediyecilik hizmetleri bakımından yaptığı sınıflandırmaya değindi. İki yıl önce B-5 grubunda bulunan Düzce'nin, turizm çalışmalarıyla önce B-6'ya sonra da bu yıl yapılan değerlendirmede B-7 sınıfına terfi ettiğini söyledi. Özlü, Bolu'nun sıkça örnek gösterildiğini ancak rakamlarla konuşulduğunda Düzce'nin B-7'de, Bolu'nun ise B-6'da olduğunu belirterek kentin büyüme ve kalkınma sürecine dikkat çekti.

Bu yükselişi destekleyen somut işaretlerden birinin de otel yatırımları olduğuna dikkat çeken Özlü, "Altı tane zincir otel Düzce’ye gelme kararı aldı" diyerek kentin yatırım çekiciliğini vurguladı. Başkan, otel zincirlerinin karar alırken şehrin potansiyelini ve verilerini incelediklerini, bunun da Düzce için olumlu bir gösterge olduğunu belirtti.

Test sürüşü ve saha çalışmaları üzerinden yaptığı değerlendirmede Özlü, altyapı yatırımlarını yakından takip ettiğini; yeni asfalt ve yol çalışmalarının hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. Şehirdeki büyüme ve gelişmenin hem yerel yönetim hamleleri hem de özel sektör yatırımlarıyla desteklendiğinin altını çizdi.

Başkan Özlü'nün açıklamaları, kentin hem teknoloji hem de hizmet alanındaki ilerleyişini bir arada gösterdi. TOGG ile yapılan saha testi, yerel yönetimin projelere doğrudan katılımını ve ortaya çıkan somut sonuçları kamuoyuna aktarma çabasını simgeledi.

Projesinde çalıştı, hizmetlerini test etti