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Düzce'de toplum sağlığı için prostat ve ruh sağlığı farkındalığı artırılıyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Gümüşova ve Çilimli'de açılan stantlarla prostat kanseri ve ruh sağlığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Düzce'de toplum sağlığı için prostat ve ruh sağlığı farkındalığı artırılıyor

Düzce’de ilçelerde sağlık farkındalığı çalışmaları sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, il genelinde toplum sağlığını koruma ve farklı sağlık konularında farkındalık oluşturma amacıyla yeni bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalar Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde stantlar aracılığıyla vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak sürdürüldü.

Gümüşova'da prostat kanseri bilgilendirmesi:

Gümüşova İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında kurulan stantta, prostat kanserinde erken tanının önemi üzerine bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara hastalığın belirtileri, düzenli taramanın rolü ve erken tanının tedavi başarısına etkisi hakkında açıklamalar sunuldu. Stand çalışmasıyla toplumsal farkındalığın artırılması ve erkek sağlığına yönelik bilinç oluşturulması hedeflendi.

Ruh sağlığına yönelik etkinlikler ve Çilimli çalışması:

Gümüşova ekipleri ayrıca Dünya İntiharı Önleme Günü kapsamında ruh sağlığına odaklanan bir farkındalık standı açtı. Bu çalışmada ruh sağlığının korunması, ihtiyaç halinde destek arayışının teşvik edilmesi ve psikolojik desteğin önemi üzerinde duruldu. Vatandaşlara yönlendirme ve destek kanalları hakkında bilgiler verildi.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de benzer şekilde Çilimli İlçe Devlet Hastanesi’nde bir bilgilendirme standı kurarak intiharın önlenmesi, ruh sağlığının korunması ve gerekli durumlarda psikolojik destek alınmasının önemini anlattı. Her iki ilçedeki stantlarda vatandaşlara güncel ve anlaşılır bilgiler sunuldu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin il genelinde toplum sağlığını koruma ve sağlık farkındalığını artırma amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin devam ettiğini belirtti. Bu tür doğrudan bilgilendirme çalışmalarının, hem erken tanıyı teşvik etme hem de ruhsal destek arayışını kolaylaştırma açısından önemli olduğu vurgulandı.

DÜZCE&#039;DE İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EKİPLERİ, PROSTAT KANSERİ VE RUH SAĞLIĞI KONULARINDA...

DÜZCE'DE İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EKİPLERİ, PROSTAT KANSERİ VE RUH SAĞLIĞI KONULARINDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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