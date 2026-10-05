Dolar 49,1511 +0,09%
Euro 55,0028 -0,47%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.576,66 -0,01%
EUR/USD 1,1186 -0,64%
Brent Petrol 101,68 -0,56%
--°

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Düzce'de akşam kazası sonrası trafik sıkıştı; Bölge Trafik ekipleri sinyalizasyonu yönlendirerek ambulansa hızlı geçiş ve öncelik sağladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 00:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de trafik kilidini polis açtı: ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Düzce'de ambulansa sinyal müdahalesiyle öncelik sağlandı

Akşam saatlerinde Düzce'de meydana gelen trafik kazası, bölgede yoğun bir araç yoğunluğu oluşturdu. Oluşan sıkışma nedeniyle olay yerine ulaşmaya çalışan ambulans ilerlemekte güçlük çekti ve zaman kaybı riski ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Kaza sonrası kavşaklarda trafik akışı kilitlenirken sağlık ekibinin hızlı müdahalesi için yol açılması gerekti. Durumu fark eden Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sinyalizasyon sistemine müdahale ederek kavşaktaki ışıkları ve akışı yönlendirdi.

polis müdahalesinin etkisi:

Sinyalizasyon ayarları ve trafik düzenlemesiyle polis ekipleri ambulansa bir geçiş koridoru oluşturdu. Bu sayede ambulans yoğun trafikten çıkarak görevine devam etti ve olası gecikmeler önlendi.

Olay, trafik yönetimi ve acil müdahale koordinasyonunun önemini bir kez daha gösterdi; sinyalizasyonun etkin kullanımı, sağlık ekiplerinin zamanında ulaşımını sağlamada belirleyici oldu.

DÜZCE’DE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN YOĞUNLUKTA AMBULANS...

DÜZCE’DE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN YOĞUNLUKTA AMBULANS TRAFİKTE KALDI. BÖLGE TRAFİK EKİPLERİ, SİNYALİZASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE EDEREK AMBULANSIN HIZLA GEÇİŞİNİ SAĞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymaklı'da tırın geç fark ettiği araçlar zincirleme çarpışmaya yol açtı
images

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yar...
images

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağı...
images

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yarala...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip