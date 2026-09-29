Düzce’de yağış Akçakoca ve Esmahanım köyünde su baskınlarına neden oldu

Etkiler ve hasar:

Gece saatlerinde yoğunlaşan yağış, Esmahanım köyünde bazı evlerin zemin katlarını suyla doldurdu. Evlerini su basan vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Akçakoca ilçesinde ise fırtına etkisini gösterdi; sahil ve deniz koşulları balıkçılar için güçleşti ve bölgedeki çalışmalar olumsuz etkilendi.

Derelerde yükseliş ve süreç:

İki gündür aralıklarla devam eden yağışlar sonucu Büyük Melen Çayında su seviyesi yükseldi. Bölgedeki taşkın riski ve su yüksekliği takip ediliyor, vatandaşlar ve yerel topluluklar hasarın azaltılması için çalışma yürüttü.

Yağışların etkileri ve su seviyesindeki değişimler takip edilirken, etkilenen hane halklarının eşyalarını koruma ve tahliye çabaları sürüyor.

DÜZCE’DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR YAĞIŞI NEDENİYLE ESMAHANIM KÖYÜNDE EVLERİ SU BASTI.