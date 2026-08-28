Düzce'de yağmurla karşılaşanların iki farklı tepkisi

Hastane Caddesi'nde yağmur anı:

Düzce'de aniden bastıran sağanak yağış, Hastane Caddesi'nde kısa süreli ama yoğun bir yağış dalgası yarattı. Ani değişim, cadde üzerindeki günlük akışı bir anda etkiledi; kimi vatandaşlar hazırlıksız yakalanıp ıslanmamak için aceleyle hareket etti.

Vatandaşların farklı tepkileri:

Yağmura yakalananların tepkileri ikiye ayrıldı: Bir grup, sığınabilecek kapalı alanlar ve dükkanlara doğru koşarken, diğer grup ise yağışa aldırış etmeyip yürüyüşünü sürdürdü. Bu ayrışma sokakta hareketli görüntüler oluşturdu ve farklı yaş gruplarından insanlar aynı cadde üzerinde birbirinden farklı davranışlar sergiledi.

Kısa sürede etkisini artırdı:

Kısa sürede yoğunlaşan yağmur bazı bölgelerde mini göletler oluşmasına neden oldu. Su birikintilerinin ortaya çıkmasıyla yaya akışı zaman zaman yavaşladı, ancak bazı vatandaşlar bu durumu umursamayarak yollarına devam etti. Caddeye yansıyan bu farklı tepkiler, yağışın etkisini ve günlük yaşam üzerindeki anlık etkilerini ortaya koydu.

DÜZCE'DE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, HASTANE CADDESİ'NDE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI