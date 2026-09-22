Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

Operasyonun kısa özeti

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 58 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin banka hesaplarında tespit edilen toplam para hareketi ise 5 milyar 242 milyon 860 bin TL olarak kayda geçti.

incelemelerin odaklandığı bulgular:

Soruşturma sürecinde ele geçirilen dijital materyaller ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan analizlerde, işsiz veya düşük gelir seviyesinde oldukları belirlenen bazı şüphelilerin hesaplarında ekonomik ve sosyal durumlarıyla bağdaşmayan yoğun para hareketleri tespit edildi.

operasyon günü ve adli süreç:

Hesap hareketlerinin saptanmasının ardından operasyon 18 Eylül Cuma günü düzenlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklandı, diğer 47 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ediyor.

ele geçirilen materyaller ve bulgular:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi. Soruşturmada, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının oynatıldığı, yer veya imkân sağlandığı ve bu oyunlarla bağlantılı para nakline aracılık edildiği iddiaları üzerine yoğunlaşıldı.

Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen dijital deliller ve mali veriler üzerinden incelemelerini sürdürüyor; adli süreç ve işlemlerle ilgili gelişmeler yetkili mercilerce açıklanmaya devam edecek.

DÜZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA, ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA TOPLAM 5 MİLYAR 242 MİLYON 860 BİN TL PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 58 ŞÜPHELİDEN 11’İ TUTUKLANIRKEN, 47’Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.