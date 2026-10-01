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Düzce'de yaşlılar günü Alzheimer merkezinde hediyelerle kutlandı

Ertan Uçar Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılarla buluşuldu; Ayşe Kılıç ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de yaşlılar günü Alzheimer merkezinde hediyelerle kutlandı

Merkezde kutlama:

Düzce Belediyesi bünyesindeki Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe evsahipliği yaptı. Merkezden hizmet alan yaşlılarla bir araya gelinerek hem günleri kutlandı hem de onlara küçük sürprizler yapıldı.

ziyaret ve mesajlar:

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç etkinlikte hazır bulunarak merkezdekilerle sohbet etti ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını iletti. Kılıç, ziyaretin önemine değinerek şunları söyledi: "Büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessümü görmek her şeye değer. Bugün de dünya yaşlılar günü dolayısıyla onlarla bir araya geldik. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. İyi ki varlar, hep var olsunlar."

katılımcıların memnuniyeti ve hediyeler:

Merkezden hizmet alan yaşlılar, kendilerine gösterilen ilgi ve merkezde düzenlenen günlük etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara parfüm, cüzdan ve başucu karaf hediye edildi; ziyaret vesilesiyle yaşlıların mutlu olduğu kaydedildi.

DÜZCE BELEDİYESİ ERTAN UÇAR ALZHEİMER HASTALARI GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ’NDE ANLAMLI BİR BULUŞMA...

DÜZCE BELEDİYESİ ERTAN UÇAR ALZHEİMER HASTALARI GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ’NDE ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MERKEZDEN HİZMET ALAN YAŞLILARIN ÖZEL GÜNÜ KUTLANDI, HEDİYELER VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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