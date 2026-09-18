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Düzce'de yeni eğitim yılına hazırlık: ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Düzce Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kişi başı 2 bin 500 liralık kırtasiye çeklerini dağıtmaya başladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce'de yeni eğitim yılına hazırlık: ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

dağıtım ve kapsamı:

Düzce Belediyesi, her eğitim-öğretim dönemi öncesinde olduğu gibi 2026-2027 dönemi için de ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik desteğini başlattı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 500 liralık kırtasiye alışveriş çekleri, Bahçeşehir 3. bölgedeki hizmet binasında sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Dağıtım çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ile yürütülürken, çekleri teslim alan aileler ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyelerden istedikleri ürünleri seçerek karşılayabiliyor. Belediye, bu uygulamayla eğitim yılı başlangıcında ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

belediyenin sosyal hizmet anlayışı:

Sosyal yardımları düzenli olarak sürdüren belediye, bu tür desteklerle hem eğitimde fırsat eşitliğini hem de sosyal belediyecilik anlayışını öne çıkarıyor. Uygulama, yalnızca maddi destek sağlamıyor; aynı zamanda çocukların eksiksiz bir eğitim dönemine hazırlanmasına katkı veriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, destek programına ilişkin değerlendirmesinde, 'Düzce Belediyesi olarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığı ile öğrenci başına 2 bin 500 lira değerinde kırtasiye alışveriş çeki desteği veriyoruz. Çeklerini teslim alan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını anlaşmalı kırtasiyeden kendileri seçerek alabiliyorlar. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması diliyor, öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Belediye yetkilileri, benzer desteklerin dönemsel olarak devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelerin belediyenin sosyal hizmet mekanizmalarıyla bilgilendirilmeye devam edeceğini belirtiyor. Uygulamanın uygulama süreci ve dağıtım takvimi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor.

Başkan Özlü’den öğrencelere kırtasiye desteği

Başkan Özlü’den öğrencelere kırtasiye desteği

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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