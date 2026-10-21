Düzce'de yeni mahalle ve köylere doğalgaz için zemin etüdü süreci başladı

Düzce Belediyesi sınırlarına yeni katılan mahalleler ile mücavir alan içindeki köylerde doğalgaz yatırımlarının önünü açacak adımlar somutlaşıyor. İmar planlarına altyapı sağlayacak zemin etüdü çalışmaları için taraflar bir araya geldi ve saha çalışmasının başlatılması kararlaştırıldı.

Çalışmanın kapsamı:

İller Bankası Mekansal Planlama Daire Başkanı Ahmet Avşar Şimşek, Ankara Bölge Müdürü Şenol Pergel ve İller Bankası teknik ekibi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret ederek çalışmanın ayrıntılarını görüştü. Toplantıya, zemin etüdü ihalesini alan firmanın temsilcileri de katıldı. Görüşmede, Akyazı, Çerkez Taşköprü, Kirazlı, Otluoğlu ve Mamure mahalleleri ile mücavir alandaki ilgili köylerde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Süreç ve yol haritası:

Bu zemin etüdü, söz konusu bölgelerde doğalgaz yatırımlarına temel oluşturacak imar planlarının hazırlanması için gerekli veri ve belgeleri sağlayacak. Yer teslimi yapılan çalışmaların iki aylık bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Zemin etüdü tamamlandıktan sonra imar planlama aşamasına geçilecek ve belediyenin daha önce söz verdiği doğalgaz hizmetinin genişletilmesi yönünde planlama süreci ilerlemiş olacak.

Belediye ve İller Bankası arasındaki koordinasyon sonucunda atılan bu adım, bölgedeki altyapı yatırımlarının önünü açmayı amaçlıyor. Vatandaşların doğalgaz beklentisinin karşılanması hedefi doğrultusunda başlatılan çalışmalar, ilgili mahalle ve köylerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik planlama sürecinin bir parçası olarak sunuluyor.

DÜZCE BELEDİYESİ SINIRLARINA YENİ KATILAN MAHALLELER İLE MÜCAVİR ALANDA BULUNAN KÖYLERDE DOĞALGAZ YATIRIMLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK OLAN İMAR PLANLARINA ALTLIK OLUŞTURAN ZEMİN ETÜDÜ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR.