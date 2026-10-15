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Düzce'deki kazada Üsküdar belediye başkan vekilinin durumu diğer yaralılara göre daha ağır

Kaynaşlı'daki zincirleme kazada yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in sağlık durumu diğer yaralılara göre daha ağır.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:54

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'deki kazada Üsküdar belediye başkan vekilinin durumu diğer yaralılara göre daha ağır

Kaza ve ilk bilgiler:

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkii Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de bulunduğu araçlar karıştı. Kazada toplam 5 yaralı olduğu bildirildi.

Gültekin'in sağlık durumu:

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yaptığı açıklamada Gültekin'in sağlık durumunun diğer yaralılara göre daha ağır olduğunu belirtti. Şengüloğlu, diğer yaralıların durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti.

Tedavi süreci ve yetkililerin açıklamaları:

Şengüloğlu, Dündar Bey'in müdahalesinin şu anda bir özel hastanede sürdüğünü, herkesin bütün imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. Rabb'imden bir an önce şifa dileklerini ileten Şengüloğlu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve umdukları güzel haberleri beklediklerini ifade etti.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN&#039;İN AMBULANSA BİNDİRİLİŞİ

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN AMBULANSA BİNDİRİLİŞİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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