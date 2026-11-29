düzce turizm çalıştayı'nda öne çıkanlar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü nin ev sahipliğinde düzenlenen Düzce Turizm Çalıştayı, kentin doğal ve kültürel varlıklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine odaklandı. Çalıştay, Düzce Turizm Master Planı çerçevesinde şehirdeki turizm potansiyelinin tespiti ve uzun vadeli stratejilerin ortak akılla belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Açılışa Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, kamu kurum yöneticileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

turizm master planının gerekçesi ve hedefleri:

Başkan Özlü, master plan fikrinin Düzce’nin önümüzdeki 50 yılına yönelik çalıştaylardan doğduğunu belirtti. Özlü, tarım, turizm, sanayi ve ticaret olarak tartışılan alanlar arasında turizmin Düzce’de en zayıf halka olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Turizmi sadece bir il bazında yürütülecek faaliyet olarak görmüyoruz." Özlü, bu coğrafyanın değerlerinin ya bilinmediğini ya da nakde dönüştürülemediğini söyleyerek yerel halkın turizmden gelir elde etmesinin sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekti. Master planın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ve bu plandaki hedefler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.

7 il ortaklığı: yakın Karadeniz destinasyonu

Özlü, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerindeki yetkililerle görüştüğünü aktardı. Bölgeyi Sakarya ile Samsun arasındaki alan bağlamında değerlendirerek, bu illerle birlikte bir yakın Karadeniz turizm destinasyonu oluşturma hedefini paylaştı. Özlü, bölgesel yaklaşımın saha ziyaretleri, valilerle iletişim ve ilgili kurumların dahil edilmesiyle parti ayrımı gözetmeden ilerletildiğini söyledi ve 7 ilin bu amaca konsantre olması gerektiğini vurguladı.

örgütlenme, onay ve çalıştayda ele alınan konular

Turizm faaliyetlerinin bölgesel ölçekte yürütülmesi için yapısal düzenlemeler de gerçekleştirildi. Mevcut Batı Karadeniz Kalkınma Birliği tüzüğü gözden geçirilerek adının Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği olarak değiştirildi ve Çevre Bakanlığı onayı alındı. Özlü, bu birlik aracılığıyla bölgedeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik koordinasyonun sağlanacağını belirtti ve çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalıştayın öğleden önceki bölümünde Ürdünlü akademisyen Dr. Abdallah Barakat "Düzce’de Turizmin Geliştirilmesi, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehdit Analizi" başlıklı sunumunu yaptı. Turizm Master Planı Koordinatörü, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ise Düzce’nin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmaları sundu.

Öğleden sonraki oturumlarda kurum, kuruluş ve işletme temsilcilerinin katılımıyla masalarda sürdürülebilir ve erişilebilir destinasyon yönetimi ve yerel kalkınma, yatırım, finans, konaklama, seyahat işletmeciliği, turizmde dijitalleşme ve tanıtım ile alışveriş ve hediyelik eşya başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Çalıştay sonuçlarının, master planın hedeflerini belirlemede temel oluşturacağı belirtildi.

Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, toplantının Düzce için "yitik malı" geri kazanma ve kent ekonomisine katkı sağlama yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti; emeği geçenleri tebrik etti ve çalışmanın il için hayırlı olmasını diledi. Belediye ve diğer yerel aktörlerin ortak çalışmasıyla planlanan hedeflerin uygulamaya dönüştürülmesi, Düzce’nin turizmde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

DÜZCE TURİZM MASTER PLANI ÇERÇEVESİNDE ‘DÜZCE TURİZM ÇALIŞTAYI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.