Düzce'den mültecilerin gönüllü dönüşünü hedefleyen eğitim projesi

Projenin kabulü ve kapsamı:

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kılıç liderliğinde hazırlanan uluslararası proje, Education Modules for Supporting Refugees Voluntary and Sustainable Return (RETURN-EDU) başlığıyla Erasmus+ KA220-ADU çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Proje, mültecilerin kendi ülkelerine güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir biçimde dönmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan eğitim çözümleri geliştirmeye odaklanıyor.

Uluslararası iş birliği:

RETURN-EDU, Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde iki yıl süreyle yürütülecek ve Almanya, İtalya, Macaristan ve Türkiye’den üniversiteler ile ilgili kurumların katılımıyla uluslararası bir ortaklık ağı oluşturacak. Proje, göç çalışmaları literatüründe sıklıkla ele alınan yerleşim ve entegrasyon ekseninden farklılaşarak, geri dönüş süreçlerinin eğitim yoluyla nasıl desteklenebileceğine dair odaklanmış bir yaklaşım sunuyor.

Eğitim modülleri ve beklenen çıktılar:

İki yıllık çalışma süresince proje ekibi, mültecilerin geri dönüş sonrası sosyal ve ekonomik uyumlarını güçlendirmeyi hedefleyen eğitim modülleri ve müfredat paketleri geliştirecek. Bu modüller, ülkelerine dönen bireylerin istihdam, toplumsal yeniden uyum ve hizmetlere erişim kapasitelerini artırmaya yönelik pratik ve yetişkin eğitimi ilkeleriyle uyumlu içerikler barındıracak.

Projede ayrıca göç yönetimi ve yetişkin eğitimi alanlarında uluslararası düzeyde kullanılabilecek akademik kaynaklar hazırlanması ve politika önerilerinin oluşturulması planlanıyor. Hazırlanacak materyallerin farklı bağlamlarda uygulanabilir olmasına özen gösterilecek ve paydaş kurumlarla paylaşılacak değerlendirme ve öneri raporları üretilecek.

RETURN-EDU, hem saha uygulamalarına dönük eğitim paketleri hem de politika yapıcılar için hazırlanan belgeler aracılığıyla mültecilerin gönüllü ve sürdürülebilir geri dönüş süreçlerinin uzun vadeli başarısına katkı sağlamayı hedefliyor. Proje çıktılarının akademik çevreler, sivil toplum ve ilgili kamu kurumları tarafından kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. METİN KILIÇ’IN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİĞİ ULUSLARARASI PROJE, AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.