Düzce'den Yığılca'ya kadınların Sarıkaya Mağarası keşfi

Programın hedefi ve ilk etap ziyaretleri:

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan Belediye Hizmette, Kadınlar Keşifte programı, vatandaşları kentte yürütülen yatırımlarla buluşturmayı amaçlıyor. İlk etapta katılımcılar tamamlanan ve yapımı devam eden belediye projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret edilen tesisler arasında içme suyu regülatörleri, terfi istasyonları ile günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu arıtma tesisi, Asar Kemer Park, Merkez Park, Anıt Eser, Tarım Akademisi, Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Gazi Türbesi yer aldı. Bu adım, kent içindeki altyapı ve sosyal alanların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Yığılca gezisi ve katılım detayları:

Programın ikinci etabında turizm gezilerine ağırlık verildi. Bu kapsamda Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarasına düzenlenen geziye 14 mahalleden yaklaşık 300 kadın katıldı. Üç gün süren program boyunca Mergiç, Kiremitocağı, Tokuşlar, Nalbantoğlu, Kazukoğlu, Kuyumcu Hacıali, Fevzi Çakmak, Çay, Koçyazı, Fatih, Hamidiye, Yeşiltepe, Sancaklar ve Karaca mahallelerinden gelen katılımcılar mağaranın doğal oluşumlarını ve çevresini yakından görme imkanı elde etti.

Katılımcıların izlenimleri ve beklentiler:

Mağarayı ilk kez gören birçok kadın, hem doğal güzellikleri yakından görmenin hem de komşularıyla birlikte vakit geçirmenin memnuniyetini dile getirdi. Katılımcılar düzenlenen bu tür gezilerin Düzce'nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladığını vurgulayarak, programın sürdürülmesini ve benzer etkinliklerin devam etmesini talep etti. Etkinliklerin mahalle dayanışmasını güçlendirdiği ve yerel turizme farkındalık kattığı dikkat çekildi. Düzce Belediyesi koordinasyonunda yürütülen bu tür adımların, hem altyapı yatırımlarının hem de doğal mirasın görünürlüğünü artırmaya devam etmesi bekleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “BELEDİYE HİZMETTE, KADINLAR KEŞİFTE” PROGRAMININ İKİNCİ ETABINDA KADINLAR BU KEZ YIĞILCA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN SARIKAYA MAĞARASI İLE BULUŞTU. 14 MAHALLEDEN YAKLAŞIK 300 KADININ KATILDIĞI GEZİ, KEYİFLİ ANLARA SAHNE OLDU.