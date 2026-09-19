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Düzceli öğrenci TEKNOFEST'te en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülünü kazandı

Düzce'yi Efe Cinali temsil etti; danışmanı Eray Keçeli ile TEKNOFEST finallerinde 'En iyi ticarileştirme potansiyeli' ödülünü kazandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Taylan Polat

Düzceli öğrenci TEKNOFEST'te en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülünü kazandı

TEKNOFEST finallerinde Düzce'ye ödül

Düzce Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Cinali, 16-18 Eylül 2026 tarihlerinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması finallerinde önemli bir başarı elde etti. Yarışmada Düzce'yi temsil eden Cinali, danışman öğretmeni Eray Keçeli ile birlikte projeleriyle dikkat çekti.

ödül ve proje:

Finallerde jüri tarafından proje; 'En İyi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü''ne layık görüldü. Bu ödül, yarışma kapsamında geliştirilmiş fikrin ticari uygulama imkânı ve pazara uyarlanabilirliği bakımından öne çıktığını gösteriyor.

mesleki eğitimin gücü:

Başarı, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının teknoloji odaklı yenilik üretme kapasitesini yeniden gündeme taşıdı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; öğrenci Efe Cinali, danışman öğretmen Eray Keçeli ve projede emeği geçen eğitim camiası tebrik edildi ve başarının örnek teşkil ettiği vurgulandı.

DÜZCE GÖLYAKA ŞEHİT SERHAT BAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ EFE CİNALİ, TEKNOFEST...

DÜZCE GÖLYAKA ŞEHİT SERHAT BAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ EFE CİNALİ, TEKNOFEST İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI’NDA ‘EN İYİ TİCARİLEŞTİRME POTANSİYELİ ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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