Düzce'nin ekonomik gündemi TBMM'de ortak akılla masaya yatırıldı

Yeni dönemde göreve başlayan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi, TBMM'de Düzce milletvekilleriyle bir araya gelerek kentin ekonomik gelişimine ilişkin öncelikleri ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Toplantıya İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri ile milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Talih Özcan katıldı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda öncelikle Düzce’nin ticaret, sanayi, ihracat ve yatırım potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Katılımcılar, kentte faaliyet gösteren işletmelerin ortak menfaatleri doğrultusunda güç birliği yapılması ve sürekli istişare içinde olunması gerektiği konusunda mutabık kaldı. DTSO yönetiminin, sanayi ve ticaret erbabının işlerini kolaylaştıracak düzenlemeler ve destek mekanizmaları konusunda milletvekilleriyle yakın çalışmayı hedeflediği vurgulandı.

Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’nin ihracat başarısı ve stratejik konumuna dikkat çekerek, odanın yeni yönetimini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve sanayi-ticaret alanındaki aktörlere destek sözü verdi.

Ortak projeler ve beklentiler:

Ercan Öztürk ise kentin ihtiyaçları ve yeni dönem projelerinin masaya yatırıldığını, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı adımların istişare edildiğini kaydetti. Görüşmelerde, DTSO ile milletvekilleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, kalkınmayı hızlandıracak projelerin ortak gündemde tutulması ve uygulama aşamasında koordinasyonun artırılması hedefleri öne çıktı.

Toplantı, DTSO yeni yönetimi ile milletvekilleri arasında karşılıklı taahhütler ve izleme mekanizmalarının oluşturulması yönünde mutabakatla sona erdi. Katılımcılar, kentin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi için ortak akıl ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU, MECLİS BAŞKANI ÜMİT YILDIRIM VE MECLİS ÜYELERİ, DÜZCE MİLLETVEKİLLERİ AYŞE KEŞİR, ERCAN ÖZTÜRK VE TALİH ÖZCAN İLE TBMM’DE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMELERDE DÜZCE’NİN TİCARET, SANAYİ, İHRACAT VE YATIRIM POTANSİYELİNİ GELİŞTİRECEK ORTAK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.