Düzce'nin gastronomi öğrencileri Bursa'da gümüş madalya aldı

Düzce Üniversitesi'nden ödül: gastronomi öğrencileri gümüş madalyayla döndü

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde düzenlenen üniversiteler arası yıldızlar takımı kapalı kutu yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya kazanarak bölüme önemli bir başarı daha ekledi.

yarışmanın formatı ve festival teması:

Festivalin "Fetheden Lezzetler" teması çerçevesinde gerçekleştirilen yarışma, yarışmacıların hem yaratıcılık hem de teknik becerilerini kapalı kutu formatında ölçtü. Yarışmada takımlar, sınırlı malzeme ve süre içinde özgün sunumlar hazırlayarak jüri karşısına çıktı.

öğrencilerin performansı ve bölüm vurgusu:

Düzce Üniversitesi'ni temsil eden son sınıf öğrencileri Irmak Uğur ve Hazal Ateş, mutfaktaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde sergileyerek ikincilik elde etti. Elde edilen gümüş madalya, bölümün uygulamalı eğitim kalitesinin ve öğrencilerin saha performansının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Başarı, hem öğrencilerin bireysel emeklerinin hem de bölümün yarışma hazırlık süreçlerindeki yaklaşımının bir sonucu olarak öne çıktı. Elde edilen derece, öğrencilerin kariyer yolculuğunda referans niteliği taşıyacak bir deneyim olarak kaydedildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, 5. BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELER ARASI YILDIZLAR TAKIMI KAPALI KUTU YARIŞMASINDA İKİNCİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.