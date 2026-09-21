Düzce'nin içme suyu altyapısı 41 kilometreyle yenilendi

projede gelinen aşama:

Düzce Belediyesi, tarihin en büyük içme suyu altyapı yatırımı kapsamında şehir şebekesini kökten yeniliyor. Belediye ekipleri, 45 milyon Euro bütçeli Şehir Şebekesi Yenileme Projesi çerçevesinde bugüne kadar 41 kilometre ana isale ve şehir içi hat döşeme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar; inşaatı bitme aşamasına gelen yeni arıtma tesisinden mahallelerin en uç noktalarına kadar uzanan hatları kapsıyor ve parsel bağlantıları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

malzeme ve hat boyutları:

Projede farklı çaplarda boru kullanımıyla şehrin uzun yıllar sürecek su ihtiyacına cevap verilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 1600 milimetreden 150 milimetreye kadar düktil borular ile 316 milimetreden 110 milimetreye kadar diğer boru tipleri döşeniyor. Bu geniş çap seçkisi; yeni şebekenin daha sağlıklı, uzun ömürlü ve mekanik olarak dayanıklı olmasını sağlayacak şekilde planlandı.

teknoloji ve izleme:

Proje yalnızca fiziksel hat yenilemesini içermiyor; aynı zamanda akıllı izleme ve yönetim sistemleri de kuruyor. Şehir, yeni düzenlemeyle 39 ayrı bölgeye ayrılacak ve her bölgeye kurulan DMA (Bölgesel Dağıtım Yönetimi) odaları sayesinde şebekeye giren ve çıkan su miktarı ile tüketim bölgesel olarak takip edilebilecek. Sistem; arıza, kaçak ve basınç problemlerine daha hızlı müdahale, kayıp-kaçak oranlarının minimize edilmesi ve su kalitesinin musluklara daha düzenli ulaşmasını sağlayacak.

Belediye Başkanlığı döneminde Dr. Faruk Özlü'nün yakından takip ettiği proje, mevcut altyapının eskimesinden kaynaklanan sorunların kalıcı olarak giderilmesini amaçlıyor. Yeni sistem devreye girdiğinde şehir genelinde kirlilik ve basınç sorunlarının sona ermesi, suyun daha sağlıklı ve düzenli şekilde tüketicilere ulaşması ve altyapı kaynaklı kayıpların asgariye indirilmesi bekleniyor.

DÜZCE TARİHİNİN EN BÜYÜK İÇME SUYU ALTYAPI YATIRIMLARINI HAYATA GEÇİREN DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR ŞEBEKESİ YENİLEME ÇALIŞMALARINDA 41 KİLOMETREYE ULAŞTI.