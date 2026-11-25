Düzce'nin milli karatecisi Hangzhou'da gümüşe uzandı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Hendek Olimpik Spor Kulübü sporcusu ve Karate Milli Takımı sporcusu Yusuf Eren Temizel, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Karate Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde etti.

yarışma ve takım performansı:

Temizel, Türkiye'yi temsil eden Erkek Kumite Milli Takımı kadrosunda yer aldı ve takım arkadaşlarıyla birlikte turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Takım halinde elde edilen bu derece, turnuvadaki kolektif performansın sonucu olarak kayda geçti.

üniversitenin açıklaması:

Düzce Üniversitesi, öğrencisini, Erkek Kumite Milli Takımını ve teknik ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kurum yapılan açıklamada bu başarının hem üniversiteyi hem de ülkeyi gururlandırdığına dikkat çekti.

Yusuf Eren Temizel'in hem akademik hem de sportif alandaki eşzamanlı çabası, uluslararası arenada elde edilen bu dereceyle kurumunun ve sporcunun gelecekteki adımları açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ, HENDEK OLİMPİK SPOR KULÜBÜ SPORCUSU VE KARATE MİLLİ TAKIMI SPORCUSU YUSUF EREN TEMİZEL, ÇİN’İN HANGZHOU KENTİNDE DÜZENLENEN 2026 KARATE DÜNYA KUPASI’NDA DÜNYA İKİNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.