Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Düzce'nin sağlık kadrosu 98 yeni hekimle güçleniyor

130. Dönem DHY kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı Düzce'ye 14 uzman ve 84 tabip olmak üzere toplam 98 yeni hekim kadrosu tahsis etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'nin sağlık kadrosu 98 yeni hekimle güçleniyor

yeni hekim kadroları açıklandı:

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye tahsis edilen yeni hekim kadrolarını duyurdu. 130. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında kentte 14 uzman hekim ve 84 tabip olmak üzere toplam 98 yeni kadro ayrıldı. Atamaların, Düzce'nin sağlık hizmeti altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğu bildirildi.

uzman hekim dağılımı:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne farklı branşlarda toplam 10 uzman hekim kadrosu verildi. Bu kadrolar arasında çocuk endokrinolojisi, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, gastroenteroloji, kardiyoloji, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ile ruh sağlığı ve hastalıkları yer alıyor.

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne 2 Acil Tıp Uzmanı, Kaynaşlı ile Yığılca İlçe Devlet Hastanelerine ise birer İç Hastalıkları Uzmanı kadrosu ayrıldı.

tabip kadrolarının dağılımı:

Toplam 84 tabip kadrosu merkez ve ilçelerdeki kurumlara dağıtıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 40, Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi'ne 14, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'ne 6 tabip kadrosu tahsis edildi.

Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanelerine her birine 4 tabip, Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne 3, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'ne 2'şer ve Çilimli Toplum Sağlığı Merkezi'ne 1 tabip kadrosu verildi.

milletvekilinin değerlendirmesi:

Öztürk, yeni kadroların Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek, takviyelerin kentte sunulan sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi. Yeni doktorların göreve başlamasıyla özellikle ilçe hastanelerindeki hekim açığının azalmasının ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşmasının beklendiğini belirtti.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZCE’YE TAHSİS EDİLEN YENİ...

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZCE’YE TAHSİS EDİLEN YENİ HEKİM KADROLARINI DUYURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı
images

Alevlerin gölgesinde kalan traktör, son anda kurtulan sürücünün çağrısı
images

Kütahya’da ormanın koruyucusu şehit Murat Yıldırım dualarla yad edildi
images

Kadınların kış mesaisi: Osmaniye halinden salçalık biber ve konservelik domates...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Birlik ve inançla yazılan zaferin 104. yılı

Kaygan yol su birikintisi kazaya neden oldu: Sarıkamış'ta hafif ticari araç şarampole devrildi

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı