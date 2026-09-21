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Düzce'nin sahnesi İzmir'de: Bugün Git Yarın Gel festival seçmelerinde ilk 30'a kaldı

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Bugün Git Yarın Gel' adlı oyunu, 849 başvuru arasından seçilerek 14. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde Düzce'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce'nin sahnesi İzmir'de: Bugün Git Yarın Gel festival seçmelerinde ilk 30'a kaldı

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu 14. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nde:

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, repertuarındaki 'Bugün Git Yarın Gel' adlı oyunla uluslararası arenada önemli bir başarı daha elde etti. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında yapılan seçmelerde, tiyatronun başvurduğu oyun 849 eser arasından seçilerek ilk 30'a girdi ve festivalde sahne alma hakkı kazandı.

Seçmelerin kapsamı ve elde edilen başarı:

Festival seçmelerine Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve dünyanın birçok ülkesinden topluluklar başvurdu. Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyunu, yoğun başvuru arasından sıyrılarak 849 oyun içinden ilk 30 arasına girmesiyle festival programına davet edildi. Bu sonuç, topluluğun sahne disiplininin ve üretim kalitesinin uluslararası düzeyde takdir gördüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yönetmenin değerlendirmesi ve kentin tanıtımı:

Yönetmen ve eğitmen Necmettin Görgün, elde edilen davetin yalnızca bir festival katılımı olmadığını vurguladı. Görgün, 'Bugün Git Yarın Gel oyununun 849 oyun arasından ilk 30’a girerek festivalde sahne alma hakkı kazanması, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına büyük bir gururdur,' diyerek ekledi: 'Bu davet, Düzce’nin sahne sanatlarındaki emeğinin, disiplininin ve üretiminin önemli bir göstergesidir. Başarılı kadrosu, özverili çalışmaları ve sahneye koyduğu oyunlarıyla Düzce’mizin adını İzmir’de ve dünya tiyatro sahnesinde gururla temsil edecek olan Düzce Belediyesi Şehir Tiyatromuzu yürekten tebrik ediyorum.'

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, festivalde sahne alacak olmasının yanı sıra kentte yürüttüğü kültür ve sanat çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Bu davet, yerel üretimin ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlük kazanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI. ŞEHİR...

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI. ŞEHİR TİYATROSU’NUN SAHNELEDİĞİ “BUGÜN GİT YARIN GEL” ADLI OYUN, BU YIL 14’ÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇMELERDE 849 OYUN ARASINDAN İLK 30 OYUN İÇERİSİNDE YER ALARAK FESTİVALDE SAHNE ALMA HAKKI KAZANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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