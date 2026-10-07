Düzce'nin saklı mağarası kadınların keşif rotasında

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Belediye Hizmette, Kadınlar Keşifte programının ikinci etabında, kadınlar bu kez Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası ile buluştu. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen gezi üç gün sürdü ve program kapsamında yaklaşık 300 kadın katıldı.

gezi programının içeriği ve kapsamı:

Programın ilk etabında kadınlar, tamamlanan ve yapımı süren belediye yatırımlarını yerinde incelemişti. Bu ziyaretlerde içme suyu regülatörleri ve terfi istasyonları ile günlük 130 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu arıtma tesisi, Asar Kemer Park, Merkez Park, Anıt Eser, Tarım Akademisi, Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Gazi Türbesi gibi noktalar yer aldı. İkinci etap ise kadınların yoğun talebi doğrultusunda turizme odaklandı ve katılımcılar Yığılca Sarıkaya Mağarası'nı görme fırsatı buldu.

katılımcılar ve geri dönüşler:

Geziye Mergiç, Kiremitocağı, Tokuşlar, Nalbantoğlu, Kazukoğlu, Kuyumcu Hacıali, Fevzi Çakmak, Çay, Koçyazı, Fatih, Hamidiye, Yeşiltepe, Sancaklar ve Karaca mahallelerinden kadınlar katıldı. İlk kez mağarayı görenler, doğal oluşumları yakından incelemenin yanı sıra mahalle sakinleriyle kaynaşma ve birlikte vakit geçirme imkânı bulduklarını belirtti. Katılımcılar düzenlenen geziler nedeniyle Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti ve kentin doğal ile turistik değerlerinin tanıtımına yönelik gezilerin devam etmesini talep etti.

Program, belediye yatırımlarını tanıtma amacıyla başlamış, kadınların istekleri doğrultusunda turizm odaklı etkinliklerle genişletilmiştir. Bu yaklaşım, hem yerel hizmetlerin görünürlüğünü artırmak hem de kadınların sosyal bağlarını güçlendirmek açısından önem taşıyor. Yerel yönetimin koordinasyonuyla gerçekleşen organizasyonların benzer talepleri karşılayacak şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

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