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Düzce'nin su şebekesinde dönüşüm: 43 kilometre yeni hat, Şıralık'ta ilk etap tamam

Düzce Belediyesi eskiyen hatları yenileyerek 43 kilometrelik içme suyu şebekesini değiştirdi; Şıralık Mahallesi'nde birinci etap tamamlanıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'nin su şebekesinde dönüşüm: 43 kilometre yeni hat, Şıralık'ta ilk etap tamam

yenileme çalışmasının kapsamı:

Düzce Belediyesi, kent genelinde içme suyu altyapısını modernize etme programı çerçevesinde şebeke hatlarında kapsamlı yenileme gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından açıklanan çalışmalar sonucu şehir şebekesinin 43 kilometrelik bölümü temiz hatlarla değiştirildi. Projenin amacı, eski hatlardan kaynaklanan arızaları ve su kayıplarını azaltarak vatandaşlara daha düzenli ve güvenli içme suyu ulaştırmak olarak açıklandı.

şıralık mahallesi'nde son aşama:

Şıralık Mahallesi'nde yürütülen şebeke yenileme çalışmalarının birinci etabı tamamlanmak üzere. Altyapı işleri biten bölgede ekipler asfalt öncesi hazırlıklara başlıyor. Belediye yetkilileri, yüzey düzenlemeleri ve asfaltlama çalışmalarının altyapı tesliminden sonra hızla ilerletileceğini belirtti.

etap etap ilerleyen program:

İçme suyu şebekesi yenileme çalışmaları, önceliklere göre etaplar halinde sürecek. Belediye, hem teknik iyileştirmeler hem de sürdürülebilir bakım planlarıyla altyapının ömrünü uzatmayı hedefliyor. Vatandaşlara daha az kesinti ve daha güvenilir su temini sağlanması projenin temel faydaları arasında gösteriliyor.

Belediye yetkilileri, tamamlanan ve devam eden etaplara ilişkin bilgilendirmelerin plan dahilinde yapılacağını; mahalle bazlı çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüleceğini vurguladı.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİR ŞEBEKESİNİN...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN İÇME SUYU ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİR ŞEBEKESİNİN 43 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ YENİLENDİ. ŞIRALIK MAHALLESİ’NDEKİ ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMALARININ BİRİNCİ ETABINDA DA SONA GELİNİRKEN, BÖLGEDE ASFALT HAZIRLIKLARINA BAŞLANACAĞI BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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