Düzce Belediyesi Tarım Akademisi üretim ve eğitim faaliyetlerini aynı alanda sürdürüyor

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, “işin özü çalışmak ve üretmek” anlayışıyla kendi fidanını kendisi yetiştirmeye devam ediyor. Akademide uygulanan çelik ile köklendirme yöntemiyle çoğaltılan Leylandi fidanları, repikaj sahasına dikilmek üzere Tarım Lisesi öğrencilerinin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

üretim uygulamaları ve saha çalışmaları:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile iş birliği içinde gerçekleştirilen dikim çalışması, Akademi'nin seralarında ve üretim sahalarında yürüttüğü daha geniş üretim vizyonunun parçası. Repikaj sahasına dikilen fidanlar boylanıp geliştikten sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü aracılığıyla Düzce'nin parklarında, refüjlerinde ve diğer yeşil alanlarda kullanılacak.

çeşitlilik, eğitim ve kamu yararı:

Akademi üretimini sadece Leylandi ile sınırlamıyor; seralarda taflan, ardıç, oya ağacı gibi süs bitkileri, tıbbi-aromatik bitkiler ile sığla, çınar, defne ve ıhlamur gibi ağaç fidanları da çoğaltılıyor. Ayrıca Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yerli sebze tohumları yetiştirilip vatandaşlara ulaştırılıyor, hasat edilen ürünler ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Bu çalışma, Düzce Belediyesi'nin dışa bağımlılığını azaltırken kamu kaynaklarının korunmasına ve kentin kendi yetiştirdiği bitkilerle yeşillenmesine katkı sağlıyor. Akademi aynı zamanda seracılık, arıcılık, aşılama, mantar yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda düzenlediği sertifikalı eğitimlerle yetiştiricilere ve öğrencilere uygulamalı bilgi aktarmayı sürdürüyor.

Tarım Lisesi öğrencilerinin saha deneyimi kazanması ve Akademi üretiminin doğrudan kent peyzajına dönmesi, hem eğitim hem de yerel çevre yönetimi açısından uzun vadeli katkılar sunuyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARIM AKADEMİSİ, ‘İŞİN ÖZÜ ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK’ ANLAYIŞIYLA KENDİ FİDANINI KENDİ YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR.