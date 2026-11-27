Etkinlik ve hedef:

AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılı kapsamında Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde, şehitlerin, hayatını kaybeden basın mensuplarının ve parti teşkilatında görev yapmış kişilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturulması için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Program, AK Parti Düzce İl Başkanlığının "Geçmişimize Vefa, Geleceğe Yeşil Bir Miras" sloganı ile gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi ve çok sayıda partili katıldı.

Vefa çalışmaları ve hatıraların yaşatılması:

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu etkinlikle partinin kuruluşundan bu yana hizmet eden teşkilat mensuplarının, şehitlerin ve hayatını kaybeden gazetecilerin anısını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Şengüloğlu, teşkilat ziyaretleri kapsamında yürütülen vefa çalışmalarının bu fikri doğurduğunu ve anı ormanında isimlerin yaşatılacağını belirtti.

Hatıra ormanında adları yaşatılacak basın mensupları arasında Ali Beşer, Bedrettin Maradit ve TRT muhabiri Levent Öztürk olmak üzere toplam 8 gazetecinin isminin yer alacağı belirtildi.

Yerel değerlendirmeler ve gelecek nesillere bırakılan miras:

Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi etkinliği, geçmişte hizmet etmiş isimlerin anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak açısından önemsediklerini vurguladı. Sübekçi, dikilen fidanların büyüyerek çocuklar ve torunların huzur bulacağı bir alan oluşturacağını ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise teşkilat mensuplarından gelen eleştirilerin daha iyi çalışma için bir teşvik olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce’nin tarım, orman, sanayi ve turizm potansiyeliyle önemli bir şehir olduğunu hatırlatarak fidan dikmenin önemine dikkati çekti. Keşir, Peygamberimizin fidan dikme tavsiyesine atıf yaparak Düzce’yi "orman şehri" olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan partinin 25’inci kuruluş yılını 25 milyon ağaçla kutlama hedefini hatırlattı ve çalışmanın başlangıcının Düzce'de yapıldığını söyledi. Ayan, Düzce’de daha önce Yeşilyayla bölgesinde yangından etkilenen alana 26 bin, 25’inci Yıl Ormanı’na ise 1.500 fidan dikildiğini aktardı.

Ayan, Düzce’nin farklı kültürlerin bir arada yaşadığı yapısına dikkati çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi ve Terörsüz Türkiye yaklaşımına vurgu yaptı. Ayan, dikilen fidanların bugün can suyunu kendilerinin vereceğini ancak gölgesinde çocuk ve torunların oturacağını belirterek bu çalışmayı geleceğe bırakılan bir hatıra olarak tanımladı.

Etkinlik, partililerin katılımıyla tamamlandı; dikilen fidanların takip ve bakımının sağlanmasıyla hatıra ormanının zaman içinde Düzce için kalıcı bir anı ve yeşil alan oluşturması hedefleniyor.

AK PARTİ’NİN KURULUŞUNUN 25’İNCİ YILI DOLAYISIYLA DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNE BAĞLI YONGALIK KÖYÜNDE HATIRA ORMANI OLUŞTURULMASI AMACIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.