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Düzce'ye engelli bireylerin gündüzlü katılımını güçlendirecek aktif yaşam merkezi

Valilik ile Özdemir ailesinin protokolüyle Düzce'ye, engelli bireylere gündüzlü hizmet ve sosyal destek sağlayacak Aktif Yaşam Merkezi kuruluyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'ye engelli bireylerin gündüzlü katılımını güçlendirecek aktif yaşam merkezi

Aktif Yaşam Merkezi ile amaç sosyal yaşama katılımı artırmak

Düzce'de engelli bireylerin günlük yaşamda daha görünür ve etkin olmalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım atılıyor. Valilik ile hayırsever Özdemir ailesi arasında imzalanan protokol, bölgeye gündüzlü hizmet sunacak bir Aktif Yaşam Merkezi kazandırmayı hedefliyor.

Protokol ve iş birliği:

Protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda, Düzce Valiliği ile birlikte görev alacak kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak. Ziyarette Düzce Valisi Mehmet Makas ile Düzceli iş insanı ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir bir araya geldi. Görüşmede Düzce'nin ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları ve kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki ortaklık fırsatları değerlendirildi.

Merkezin beklenen katkıları:

Hayata geçirilecek merkez, engelli bireylere yönelik sosyal destek ve gündüzlü hizmet sunarak ailelere de ek destek sağlamayı amaçlayacak. Merkezi hizmetlerin, katılımcıların sosyal becerilerini güçlendirmesi, günlük yaşam bağımsızlığını artırması ve ailelerin bakım yükünü hafifletmesi bekleniyor.

Protokol, Valilik ile Optimal Vakfı arasında imzalanarak uygulamaya yönelik adımların atılmasını sağlayacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, engelli bireylere yönelik hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve toplumsal katılımın artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, merkezin planlama aşamasında ihtiyaç analizleri ve yerel paydaş görüşlerini önceliklendireceklerini belirtiyor. Bu yaklaşımın, hizmetlerin yerel gerçeklere uygun ve sürdürülebilir şekilde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Uygulama sürecinde kamu ve sivil toplum arasında örnek bir iş birliği modeli oluşturulması amaçlanıyor; böylece Düzce'de engelli bireylerin gündüzlü hizmetlere erişimi ve sosyal yaşama katılımları kalıcı biçimde desteklenmiş olacak.

DÜZCE’DE ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMA DAHA AKTİF KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR...

DÜZCE’DE ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMA DAHA AKTİF KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR. VALİLİK İLE HAYIRSEVER ÖZDEMİR AİLESİ ARASINDA, ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK GÜNDÜZLÜ HİZMET VERECEK AKTİF YAŞAM MERKEZİ’NİN DÜZCE’YE KAZANDIRILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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