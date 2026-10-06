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Düzce'yi haberleştiren ses sustu: TRT muhabiri Levent Öztürk vefat etti

TRT Haber Düzce Temsilcisi ve Batı Karadeniz muhabiri Levent Öztürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti; meslektaşları ve kentte derin üzüntü var.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'yi haberleştiren ses sustu: TRT muhabiri Levent Öztürk vefat etti

Düzce basını yasa boğuldu

TRT Haber Düzce Temsilcisi ve Batı Karadeniz TRT Yurt Haberleri Muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefatı, Düzce'de ve bölge basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Taziye mesajı ve vurgular:

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Düzce İl Temsilcisi Fatih Melih Maradit tarafından yayımlanan taziye mesajında, Öztürk'ün gazeteciliğe olan bağlılığı ve mesleki duruşu öne çıkarıldı. Mesajda, "İşini yaptı, mesleğine emek verdi ve geride güzel bir isim bıraktı" ifadelerine yer verildi.

Meslek hayatı ve hatırlanışı:

Maradit mesajında, Öztürk'ün kamerasını ve dikkatini habere yönelttiği; gazeteciliği kişisel hesaplaşmalardan ve gereksiz çekişmelerden uzak tutan bir anlayışla yürüttüğü belirtildi. Ayrıca, gazeteciliğin doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak ve saygın bir meslek hayatı bırakmak olduğu vurgulandı.

Fatih Melih Maradit, Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, TRT ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

ÖZTÜRK’ÜN VEFATININ ARDINDAN KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ (KGK) DÜZCE İL TEMSİLCİSİ FATİH MELİH...

ÖZTÜRK’ÜN VEFATININ ARDINDAN KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ (KGK) DÜZCE İL TEMSİLCİSİ FATİH MELİH MARADİT TARAFINDAN TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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