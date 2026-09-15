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Düzenli uyku, çocuğun öğrenme ve bağışıklığını destekliyor

Liv Hospital uzmanı Dr. Nezih Akgün’e göre düzenli uyku, büyüme hormonu salgısını, bağışıklığı ve hafıza pekişmesini destekleyerek okul başarısını artırıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Düzenli uyku, çocuğun öğrenme ve bağışıklığını destekliyor

Düzenli uyku çocukların hem zihinsel hem fiziksel gelişimini güçlendiriyor

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Akgün, okul çağındaki çocuklarda uyku düzeninin eğitim ve sağlık üzerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Dr. Akgün, "Uyku yalnızca dinlenme değil; büyüme hormonunun salgılandığı, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve beynin öğrendiklerini pekiştirdiği en değerli süreçtir." sözleriyle uykuya atfedilen çok boyutlu önemi özetledi.

uyku ve okul başarısı:

Uzman, düzenli uyuyan çocukların okulda dikkati sürdürmede ve yeni bilgileri hafızada tutmada daha başarılı olduğunu belirtti. Uyku düzeni bozukluğu yaşayan çocuklarda sıklıkla karşılaşılan şikâyetler arasında dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, davranış sorunları ve sık hastalanma yer alıyor. Dr. Akgün, "Erken yaşta kazanılan uyku alışkanlığı, çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel gelişimini olumlu etkiler." ifadeleriyle erken dönemde oluşturulan rutinlerin uzun vadeli etkisine dikkat çekti.

Bilimsel çalışmaların da desteklediği bu bulgular, okul başarısını sadece ders çalışma süresiyle değil, aynı zamanda uyku kalitesi ve düzeniyle ilişkilendiriyor. Diğer bir deyişle, öğrenme sürecinin etkinliği gece uykusunun niteliğinden doğrudan etkileniyor.

ailelere sağlıklı uyku önerileri:

Dr. Akgün, ailelere uygulaması kolay öneriler sunarak uyku kalitesini yükseltmenin yollarını anlattı. Öne çıkan noktalar şunlar:

Her gün aynı saatte yatıp kalkma: Tutarlı bir program, biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcı olur.

Ekran süresini sınırlandırma: Yatmadan en az bir saat önce tablet, telefon ve televizyon kullanımını azaltmak faydalıdır.

Uygun oda koşulları: Karanlık, sessiz ve serin bir ortam uyku kalitesini artırır.

Akşam rutini: Akşam yemeklerini uykudan 2-3 saat önce bitirmek ve yatmadan önce kitap okuma, sakin sohbet veya ılık duş gibi rahatlatıcı aktivitelerle rutin oluşturmak öneriliyor.

Hafta sonlarında düzeni koruma: Uyku saatlerini hafta sonları da mümkün olduğunca sabit tutmak, özellikle okul döneminde ritmi destekler.

Dr. Akgün son olarak, "Sağlıklı uyku, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır. Unutmayın, iyi uyuyan çocuk; hem daha mutlu hem de daha başarılıdır." diyerek aileleri bu konuda bilinçli olmaya çağırdı.

DR. NEZİH AKGÜN

DR. NEZİH AKGÜN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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