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Düziçi'nde Ayşegül Yaşar davasında zanlı tutuklandı, anne ve babasına ev hapsi

26 Ağustos'tan beri kayıp olan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Tamer Kahveci tutuklandı; anne A.K. ve baba H.K.'ye ev hapsi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düziçi'nde Ayşegül Yaşar davasında zanlı tutuklandı, anne ve babasına ev hapsi

Olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos tarihinde yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Ayşegül Yaşar (54) için Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan arama ve teknik çalışmalar sonucunda Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı ve soruşturma cinayet şüphesiyle yürütüldü.

Devam eden incelemeler kapsamında, şüpheli olarak görülen Tamer Kahveci ile annesi A.K. ve babası H.K. 19 Eylül'de Kahramanmaraş il merkezi ile Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde Kahveci, Yaşar'a ait altın ve ziynet eşyalarını evinde sakladığını bildirdi.

Adli işlem ve sağlık müdahalesi:

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç kişi Düziçi Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılma sürecinde rahatsızlanan A.K. için adliye bahçesine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti; yapılan ilk müdahalenin ardından A.K.'nin adli işlemleri devam ettirildi.

Diğer yandan, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilen Tamer Kahveci, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahveci'nin anne ve babası hakkında ise adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi kararı verildi.

soruşturmanın seyri:

Yetkililer, olayla ilgili teknik ve adli çalışmalara devam edildiğini, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü belirtti. Dosya kapsamında alınan ifadeler, delillerin değerlendirilmesi ve adli süreç takip edilmeye devam ediyor.

OSMANİYE&#039;NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE 26 AĞUSTOS&#039;TAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN VE CANSIZ BEDENİNE...

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE 26 AĞUSTOS'TAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN VE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN 54 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL YAŞAR'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN KATİL ZANLISI TAMER KAHVECİ TUTUKLANIRKEN, ANNESİ A.K. VE BABASI H.K. HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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