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Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar Geben kırsalında ölü bulundu

Düziçi'nde 26 Ağustos'ta yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş'ın Geben kırsalında ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:23

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar Geben kırsalında ölü bulundu

Düziçi'nde kaybolan kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos tarihinde yürüyüş için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşarın cansız bedenine ulaşıldı. Olay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucu tespit edildi.

Arama ve koordinasyon çalışmalarının seyri:

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama ve araştırma çalışmaları, elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüldü. Yapılan saha çalışmaları ve teknik incelemeler sonucunda ekiplerin çalışmaları Andırın ilçesi Geben bölgesi kırsalı üzerinde yoğunlaştı ve burada Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adli işlemler ve soruşturma:

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yaşar’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Emniyet birimlerinin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

OSMANİYE&#039;NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE 26 AĞUSTOS&#039;TA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA...

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE 26 AĞUSTOS'TA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMAYAN 54 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL YAŞAR'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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