Tören ve katılımcılar:

Dün vefat eden Trabzon’un Düzköy ilçe Belediye Başkanı Selim Çelenk için Düzköy Hükümet Konağı önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, yerel yöneticiler, milletvekilleri, güvenlik yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılan isimler arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, il emniyet müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kurum müdürü yer aldı.

Veda konuşmaları ve defin:

Yapılan konuşmalarda Selim Çelenk’in çalışkanlığına, halkla kurduğu samimi ilişkilere ve bir "gönül insanı" oluşuna vurgu yapıldı. Tören sırasında katılımcılar Çelenk’in hizmetlerine dair anekdotlar paylaştı ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı; törenden sonra Selim Çelenk Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene katılımın geniş olması, yerel halkın ve kurumların vefasını gösterdi.

HAYATINI KAYBEDEN TRABZON'UN DÜZKÖY İLÇE BELEDİYE BAŞKANI SELİM ÇELENK, BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.