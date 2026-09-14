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E-5'te aniden yola çıkan aracın çarpması motosikletliyi benzinliğe sürükledi

Avcılar'da E-5'ten yan yola girmeye çalışan aracın ani manevrası motosiklet sürücüsü Koray Karataş'a çarptı; kaburgalarında çatlak oluştu, anlar kamerada.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

E-5'te aniden yola çıkan aracın çarpması motosikletliyi benzinliğe sürükledi

E-5'te akşam saatlerinde trafik kazası: görüntüler olay yerini kaydetti

4 Eylül Cuma akşamı Avcılar Merkez Mahallesi E-5 mevkiinde, evine dönen motosiklet sürücüsü 45 yaşındaki Koray Karataş ile yan yola girmek isteyen bir otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay anı, yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anının görüntüleri ne gösteriyor:

Kayıtlarda, sağ şeritte ilerleyen Karataş'ın önündeki minibüse selektör yaptığı, minibüsün hareketinden sonra yavaşladığı görülüyor. Bu sırada E-5 üzerinde üçüncü şeritten benzinliğe giriş yapan otomobilin ani ve dikine manevrası motosikletlinin yolunu kesiyor. Çarpmanın etkisiyle Karataş ve motosikleti benzinliğin önüne doğru sürükleniyor. Görüntülerde çarpma anının netliği ve olayın beklenmedikliği dikkat çekiyor.

Yaralanma, müdahale ve sürücünün ifadeleri:

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karataş'ın yapılan tetkiklerinde kaburgalarında çatlak tespit edildi; kolu, dizi ve daha önceden platinli olan bölgede de yaralanmalar bulundu. Tedavinin ardından Karataş taburcu edildi.

Olayı anlatan Karataş, hızının 60-70 km/s civarında olduğunu, minibüs gibi büyük araçlarda temkinli davrandığını söyledi. Selektör yaptığını ve frene bastığını belirten Karataş, karşı aracın "normal bir şerit değişikliği" yapmadığını, 3. şeritten doğrudan benzinliğe dikine girdiğini aktardı. Karataş, aracın ön kapısına çarptığını, nefes alma güçlüğü çektiğini ve en büyük sorunun kaburgadaki çatlak olduğunu vurguladı.

Karataş ayrıca olayı gerçekleştiren sürücünün hatalı olduğunu söylediğini, yanındaki çocuğun etkisiyle ani giriş yapıldığını dile getirdi. Deneyimli bir sürücü olduğunu belirten Karataş, kontra ve güçlü frenle olası hasarı en aza indirmeye çalıştığını, olayın daha kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Kaza sonrası motosiklet kullanımıyla ilgili olarak da eşinin artık hızlı motorlara izin vermediğini, bu nedenle scooter tercih ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve tazminat süreçlerine ilişkin yetkililerce yapılacak değerlendirmeler bekleniyor. Görüntüler, trafikte ani manevraların sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

AVCILAR’DA MOTOSİKLETİYLE EVİNE GİTMEK İSTEYEN 45 YAŞINDAKİ KORAY KARATAŞ, E-5 ÜZERİNDEN YAN YOLA...

AVCILAR’DA MOTOSİKLETİYLE EVİNE GİTMEK İSTEYEN 45 YAŞINDAKİ KORAY KARATAŞ, E-5 ÜZERİNDEN YAN YOLA GİRMEK İSTEYEN SÜRÜCÜNÜN ANİ MANEVRASI NEDENİYLE KAZAYA KARIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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