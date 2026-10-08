E-5'te hız iddiası zincirleme kazaya yol açtı: araçlar metrelerce takla attı

Kaza kayıtları ve ilk bilgiler:

Kaza, saat 17.00 sıralarında İstanbul Silivri E-5 kara yolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddia edilen aşırı hızla ilerleyen bir araç aynı yöndeki bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla attı ve ters döndü; çarpışmaya neden olan araç ise savrularak yaklaşık 200 metre boyunca taklalar atıp sürüklendi.

Görüntüler ne gösteriyor:

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde arkadan çarpan aracın yüksek hızla ilerlediği görülüyor. Kazaya karışan dört araçtan en az iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kamera kayıtları, çarpmanın etkisiyle meydana gelen savrulma ve takla anlarını net şekilde kaydetti.

Yaralılar ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra her iki kişi de tedavi için Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma, çarpışmanın nedenleri ve olası hız ihlali iddialarının aydınlatılmasına odaklanıyor.

E-5 karayolunda zincirleme kaza kamerada...Taklalar atıp metrelerce sürüklendi: 2 yaralı