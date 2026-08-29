E-5'te yağış nedeniyle devrilen havalimanı servisi 18 kişiyi yaraladı

E-5'te servis minibüsü devrildi

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda sabah erken saatlerde yaşanan kazada, havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi. Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde meydana geldi.

Kaza anı ve koşullar:

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrol hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve yan yola çıktı. Kazanın yaşandığı bölgedeki zemin koşulları ve sürüş hâli olayın temel etkenleri arasında gösterildi.

Müdahale ve soruşturma:

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde yaralanan 18 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi: 18 yaralı