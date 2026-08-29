Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

E-5'te yağış nedeniyle devrilen havalimanı servisi 18 kişiyi yaraladı

Büyükçekmece E-5 Güzelce'de sabah 05.30'te yağışla kayganlaşan yolda devrilen 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsünde 18 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 07:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

E-5'te yağış nedeniyle devrilen havalimanı servisi 18 kişiyi yaraladı

E-5'te servis minibüsü devrildi

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolunda sabah erken saatlerde yaşanan kazada, havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi. Olay bugün sabah 05.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde meydana geldi.

Kaza anı ve koşullar:

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 34 LAV 526 plakalı havalimanı servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrol hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve yan yola çıktı. Kazanın yaşandığı bölgedeki zemin koşulları ve sürüş hâli olayın temel etkenleri arasında gösterildi.

Müdahale ve soruşturma:

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde yaralanan 18 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi: 18 yaralı

Büyükçekmece’de havalimanı servisi devrildi: 18 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı
images

Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber
images

Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası
images

Hatay kıyısında dinamitle avcılık: iki şüpheli suçüstü yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaş'ta alevlere karşı gökyüzü ve kara ekipleri seferber

Denizli'de gülümseyen zanlı dikkati çekti: kaçırıp soyarak haraç iddiası

Hatay kıyısında dinamitle avcılık: iki şüpheli suçüstü yakalandı

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı