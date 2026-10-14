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E-5'te yağmur nedeniyle bariyerlere çarpan kamyonet trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul E-5 Haramidere'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda metrobüs bariyerlerine çarpan kamyonet yan döndü; Avcılar yönünde trafik durdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

E-5'te yağmur nedeniyle bariyerlere çarpan kamyonet trafiği durma noktasına getirdi

E-5'te yağmur nedeniyle bariyerlere çarpan kamyonet trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul E-5 kara yolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana gelen kaza, bölgedeki ulaşımı aksattı.

kaza anı ve koşulları:

Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.20 sıralarında yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü.

etki ve müdahale:

Olay maddi hasarlı kaza olarak kaydedildi ve çarpışma nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgeye çekici çağrıldığı ve beklenildiği öğrenildi.

İSTANBUL E-5 KARAYOLU HARAMİDERE MEVKİİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA METROBÜS...

İSTANBUL E-5 KARAYOLU HARAMİDERE MEVKİİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPAN KAMYONET KAZA YAPTI. MADDİ HASARLI KAZA NEDENİYLE AVCILAR İSTİKAMETİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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