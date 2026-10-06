E-90'da zincirleme çarpışma: iki kişi yaralandı

Gaziantep’te Nizip ilçesinde zincirleme trafik kazası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Fıstık Hali girişi E-90 kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Olayda 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı bildirildi.

kaza detayları:

İddiaya göre, 47 KJ 696 plakalı Mercedes marka tır, kırmızı ışıkta aniden duran sürücüsü öğrenilemeyen 31 ADS 194 plakalı Mercedes marka tır ile sağ şeritteki Volkswagen marka 41 AAJ 576 plakalı minibüse çarptı. Çarpışma sonucu zincirleme kaza oluştu ve olay yerine ekipler sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay nedeniyle yol üzerindeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE 2 TIR İLE 1 MİNİBÜSÜN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.