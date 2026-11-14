E-ihracatta maliyet sürprizine son veren hesaplayıcı

Awwex'in hedefi: taşıma ve vergi belirsizliğini azaltmak:

Avrupa pazarına açılmak isteyen e-ihracat işletmeleri için geliştirilen yeni dijital araç, gönderi öncesi maliyet öngörüsü sağlayarak fiyatlama ve kârlılık planlamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Awwex tarafından kullanıma sunulan Avrupa Vergi Hesaplayıcısı, satıcıların sevkiyat öncesinde karşılaşabilecekleri vergi ve işlem giderlerini tek bir ekranda görmesine imkân veriyor.

Hesaplama kriterleri ve işleyiş şekli:

Kullanıcılar platformda ürünün GTİP kodunu, ürün değerini, varış ülkesini ve alıcının bireysel veya ticari müşteri olup olmadığını giriyor. Sistem, girilen veriler ışığında navlun ve sigorta bedellerini de dahil edebiliyor ve buna göre tahmini maliyetleri hesaplıyor. Ayrıca sistem, gerekli olması halinde uygulanacak beyan türünü otomatik olarak belirliyor.

Önemli olarak, farklı GTİP kodlarına sahip ürünler için vergi ve işlem ücretleri ayrı ayrı hesaplanabiliyor; bu da çok ürünlü kataloglara sahip satıcıların her bir ürünün gönderi maliyetini ayrı ayrı değerlendirmesine olanak tanıyor.

İşletmeler için pratik etkiler:

Araç, işletmelerin satış fiyatlarını ve sipariş başına maliyetlerini daha sağlıklı belirlemesine yardımcı oluyor. Standart gönderiler için anlık tahminler sunulurken, özel koşullara tabi gönderiler gerektiğinde operasyon ekibi tarafından ayrıca değerlendirilmesi öngörülüyor. Hesaplayıcıya erişim ise şirketin kullanıcı paneli üzerinden sağlanabiliyor.

Sonuç olarak, Avrupa Vergi Hesaplayıcısı, e-ihracat yapan işletmelerin ön finansal planlama süreçlerinde belirsizlikleri azaltmayı ve fiyatlandırma stratejilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

AVRUPA PAZARINA AÇILMAK İSTEYEN E-İHRACAT İŞLETMELERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ VE GÖNDERİ MALİYETLERİNİ ÖNCEDEN ÖNGÖREBİLMESİNE YÖNELİK YENİ BİR DİJİTAL ARAÇ GELİŞTİRİLDİ. AWWEX TARAFINDAN KULLANIMA SUNULAN AVRUPA VERGİ HESAPLAYICISI, ÜRÜNÜN GTİP KODU, DEĞERİ VE GÖNDERİLECEĞİ ÜLKE GİBİ BİLGİLERİ KULLANARAK TAHMİNİ VERGİ VE İŞLEM MALİYETLERİNİ TEK EKRAN ÜZERİNDEN HESAPLAYABİLİYOR.