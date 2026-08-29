E-ticaret komisyonlarının esnafı zorladığına dair uyarı

Palandöken'in değerlendirmesi:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret platformlarının aldığı ücretlerin esnaf ve üretici üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, ülkemizde e-ticaret hacminin büyüdüğünü ve toplam ticaretin yaklaşık yüzde 20'sini bulduğunu belirterek, bu büyümenin esnaf lehine gerçekleşmediğini vurguladı.

komisyon oranları ve ekonomik etkileri:

Palandöken, platformların aldığı ücretlere dikkat çekerek, komisyon oranlarının yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değiştiğini, bunun yanı sıra hizmet bedeli adı altında yüzde 10 ile yüzde 20 ek maliyet alındığını söyledi. Sonuç olarak, gelen ürünün yaklaşık %50'sinin komisyonlara gidebildiğini ifade etti. Bu yapı, Palandöken'e göre hem üretici hem de nihai tüketici zincirindeki kar marjlarını daraltıyor ve enflasyonist baskıları artırıyor.

TESK Başkanı, e-ticaret platformlarının kazancının artmasının aynı zamanda bu şirketlerin PR değerini yükselttiğini ancak yerel esnafın rekabet edemez hale gelmesine yol açtığını belirtti. Palandöken, mevcut uygulamaların hem vatandaş üzerinde mağduriyet yarattığını hem de esnafın işini kaybetmesine neden olduğunu söyledi ve sistemin 4 trilyonu geçmiş bir hacimle işlediğine dikkat çekti.

esnafın durumu ve talepler:

Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeye mecbur kaldığını, aksi takdirde pazara erişim imkanlarının sınırlı kaldığını anlattı. Tekstil, kırtasiye, gıda, meyve-sebze ve kozmetik gibi sektörlerde geleneksel esnafın platformlara katılmadan satış yapmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı. Bu zorunluluk, esnafın marjlarını daraltırken fiyat rekabetini de zorlaştırıyor.

Bu nedenle Palandöken, e-ticaret kurallarının tam olarak uygulanmasının, komisyonların tavan ve taban arasında makul bir seviyeye çekilmesinin ve hizmet adıyla alınan ek bedellerin sınırlandırılmasının gerektiğini söyledi. Ayrıca, haksız rekabetin önlenmesi için yeni düzenlemeler yapılması talebini yineledi; daha önce birçok düzenleme yapıldığına rağmen olumsuzlukların devam ettiğini belirtti.

Palandöken'in açıklamaları, e-ticaretin büyüme dinamikleri ile geleneksel perakende arasındaki dengenin nasıl kurulacağına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Esnaf kesiminin korunması ve pazarın adil işletilmesi amacıyla atılacak adımların önümüzdeki dönemde ekonomik dengeler üzerinde belirleyici olacağına işaret edildi.

TESK Başkanı Palandöken: "E-ticaret siteleri esnaftan fazla kazanıyor"