E38 dijitalde Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyor

E38, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından KAYMEK çatısı altında hayata geçirilen bir e-ticaret platformu olarak Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını dijital mecralara taşıyor. Proje, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyon projeleri arasında yer alıyor ve '150. Yılda 150 Proje' kapsamında destekleniyor. Platform, el emeği ürünlerin hem korunmasına hem de ekonomiye kazandırılmasına katkı sunuyor.

Çeşitlilik ve ustalık:

Platformda tezhip, hüsn-i hat, ebru, dekoratif duvar sanatı, Maraş işi ve ev tekstili gibi birçok geleneksel sanat dalında üretilen binlerce el emeği eser yer alıyor. Usta sanatkârların büyük emekle hazırladığı ürünler, Anadolu'nun asırlık estetik anlayışını ve kültürel kimliğini canlı tutuyor. Bu eserler yalnızca yerel bir vitrin oluşturmuyor; aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen somut bir miras niteliği taşıyor.

Satış ağı ve ekonomik etkiler:

E38, kendi e-ticaret altyapısının yanı sıra dijital pazar yerlerinde de konumlanarak milyonlarca kullanıcıya erişiyor. Platform, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle başta Malezya olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye satış gerçekleştiriyor ve bu sayede Anadolu ürünlerinin uluslararası tanıtımına katkıda bulunuyor.

Kurumun desteğiyle yürütülen 'Siz Üretin, Biz E38 ile Kazanca Dönüştürelim' projesi kapsamında yaklaşık 235 kursiyer ile 13 kadın kooperatifi üretime dahil oldu; platformda sergilenen ve satışa sunulan ürün sayısı 4 bini aşkın düzeyinde. Bu yapı, üreticilere doğrudan ekonomik gelir sağlarken kadın emeğinin ekonomiye entegrasyonunu destekliyor.

Online satışların yanı sıra ürünler, KAYMEK Kale Satış Ofisi, Camiikebir Satış Ofisi ve Kayseri Mahallesi Kent Atölyesi Satış Ofisi gibi fiziksel noktalarda da tüketicilerle buluşuyor; böylece hem çevrim içi hem de fiziki kanallar aracılığıyla erişilebilirlik sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üretimi destekleyen ve kültürel mirası ekonomiyle buluşturan uygulamalarıyla örnek bir belediyecilik yaklaşımı sergiliyor. E38 platformu, Anadolu'nun ustalığını ve estetik değerlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda görünür kılmaya devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ E38 E-TİCARET PLATFORMU, KAYMEK BÜNYESİNDE ÜRETİLEN GELENEKSEL EL SANATLARINI DİJİTAL DÜNYAYLA BULUŞTURUYOR.